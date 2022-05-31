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В Киевском зоопарке рисунками лечат раненых на войне детей

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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31 мая, 13:56
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К Международному дню защиты детей тут пройдут яркие мероприятия
Для раненых детей провели мероприятия в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Для раненых детей провели мероприятия в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за войны, которую Россия развязала против Украины, уже погибло 238 детей, еще 433 получили ранения. Раненых деток со всех уголков страны спасают в столице. Много детей сейчас проходят лечение в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". К Международному дню защиты детей, который отмечают 1 июня, Киевский зоопарк приготовил для детей массу интересных развлечений.

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По словам гендиректора Киевского зоопарка Кирилла Трантина, во время войны особенно важна помощь пострадавшим детям, а также детям наших защитников.

"День защиты детей – это прекрасный случай для нашего социокультурного учреждения продолжить нести знания и положительные эмоции. Вы бы видели, как горят глаза детей, когда наши сотрудники приезжают к детям с нашими маленькими животными. Совместно с Киевским городским центром помощи участникам антитеррористической операции мы организовали социальную акцию, где дети участников АТО/ООС смогут посетить зоопарк и принять участие в различных творческих мероприятиях, мастер-классах и квестах. Также все желающие смогут приобщиться к созданию яркой картины КиевЗоо для детей, добавив красок в двухметровую раскраску", – рассказывает сайту "Сегодня" гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

В этом году Киевский зоопарк представил новый проект "Счастливые животные глазами детей" – яркие рисунки деток, проходящих лечение в "Охматдете".

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"У нас есть группа животных, которая постоянно выезжает в "Охматдет". Дети перенесшие ужасы войны могут погладить морскую свинку и домашнего хорька, обнять барашка, покормить кролика и хомяка. Медики говорят, что после каждого нашего приезда, они замечают улучшения в состоянии детей. Им становится лучше, они начинают улыбаться и возвращаться к жизни. Такие выезды мы проводим раз-два в месяц. Это ручные животные, с которыми работают наши юнаты и специалисты", – рассказывает Кирилл Трантин.

Мероприятия в рамках акции:

  • Проект "Счастливые животные глазами детей" дети смогут самостоятельно изобразить, как выглядели бы счастливые животные, если бы могли изменять цвет, как хамелеон? Маленьким пациентам больницы "Охматдет" предложили добавить яркие цвета в черно-белую военную обыденность и организовали выставку их уникальных рисунков на территории зоопарка.
  • Раскраска "КиевЗоо для детей". Это панно формата А0 с контурами жителей Киевского зоопарка для детского творчества, где каждый желающий с помощью собственной фантазии и разноцветных фломастеров сможет изобразить животных в самых ярких красках любви и счастья.
  • Детские мастер-классы по лепке, рисованию, аппликации, а также конкурсы, игры, квесты, викторины на 10-ти локациях на любой детский вкус и интерес.

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Например, 6-летняя Кира из Киева нарисовала яркого жирафа, ведь она очень любит приходить с семьей в КиевЗоо и хорошо знает жирафов – Джамбо и Джуто. Кира очень ждет, когда после выздоровления она сможет снова прийти в гости к своим любимцам!

Рисунки ребят уже развесили на территории зоопарка на специальных стендах, они будут там находиться месяц.

Что сделал зоопарк для детей за год?

В течении года КиевЗоо проводит постоянную социальную работу в поддержку и развитие детей: благотворительные акции, просветительские уроки, экологические экскурсии и лекции. Провели 300 мероприятий:

  • более 40 занятий в 4-х группах кружка "юных натуралистов";
  • 15 лекций в школах Шевченковского района (проект Зоо-уроки);
  • 12 выездных акций в НДСЛ "Охматдет";
  • научный летний лагерь (35 занятий за 10 дней);
  • социальный проект "Зоо-арт" – знакомство детей с проблемами зрения и расстройствами аутического спектра с окружающим миром живой природы;
  • почти 30 благотворительных экскурсий для детей из социально незащищенных семей;
  • экскурсии и совместные акции с Центром трудовой реабилитации умственно отсталых инвалидов Киева, специальной общеобразовательной школой "Надежда" (дети с недостатками физического и психического развития), семейным клубом "Матуся", Украинским обществом слепых (УТОС).

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Ранее мы сообщали, что Киевстар выделил 3,3 миллиона гривен для детских больниц.

Также напомним, СБУ рассказала, как оккупанты заставляют шпионить украинских детей.

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КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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