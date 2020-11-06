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В Киевской области "красная зона" расширилась (карта)

6 ноября, 13:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней

В пятницу, 6 ноября, определили новое эпидемическое зонирование по распространению коронавирусной инфекции. В "красную зону" попали в Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области.

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Об этом сообщил министр Олег Немчинов в Telegram по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По информации Немчинова, город Киев остается пока в "оранжевой зоне".

"Города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области", – написал Немчинов.

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Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней. Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут понедельника.

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Стоит отметить, что Борисполь из "красной зоны" перешел в "оранжевую".

В "красную" зону попали 60 городов Украины: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и другие.

Ранее мы писали, что в Украине определили новые правила – в регионах "красной зоны".

Также напомним, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря и усилил противоэпидемические меры, обновив критерии для карантинных зон и, в частности, показатель для перехода в "красную зону".

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Кроме того, в Украине вводят карантин выходного дня.

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Киев Борисполь карантин васильков красная зона

Источник: Сегодня

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