В Киевской области мужчина по дороге на работу нашел исторический артефакт (фото)

На этой неделе в Национальный музей истории Украины передали металлический топор – Ольга и Наталья Кобец, которые живут в Васильковском районе Киевской области.

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Об этом сообщает Национальный музей истории Украины в Facebook.

Сестры привезли артефакт в НМИУ. Вскоре артефакт получит паспорт с описанием, датировке и аналогиями. Оказалось, что их отец нашел вещь по дороге на работу. После осмотра определили, что это редкий топор эпохи ранней бронзы, изготовленная в начале III тысячелетия до н. е.

"Нашли эту вещь случайно. Папа утром шел на работу. У нас рядом с домом поле. Недавно его глубоко вспахали. Сначала папа подумал, что увидел банку. Достал из земли, а это – топор. Папа показал ее мне. Смотрю, это – не передать словами. У нас были варианты, вещь или из меди, или из бронзы. Сбросила фотографии в инстаграмгрупу "Археология Украины". Ответили, что это топор из бронзы, которой может быть пять тысяч лет, и предложили передать ее в музей", – рассказала Ольга Кобец.

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Металлических изделий в то время еще было немного, люди преимущественно пользовались орудиями из камня. В то время эта вещь, вероятно, ценилась очень высоко.

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"Для науки важно, что мы знаем точное место находки предмета. Можем локализовать, дополнить типологические карты распространения таких топоров в мире", – подчеркивает кандидат исторических наук, заведующий сектором научно-исследовательского отдела сохранения фондов Сергей Диденко.

Ранее мы писали, что в Киеве таможенники нашли незаконную посылку с уникальными артефактами.

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Также из Киева в Европу пытались вывезти уникальные артефакты – аланский меч и топоры времен Киевской Руси, – обнаружили киевские таможенники в почтовых отправлениях из столицы.

Смотрите видео – мужчина пытался вывезти зубы:

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