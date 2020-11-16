В Киевской области на четырех избирательных участках выявили поддельные бюллетени (фото)

Фейковые избирательные бюллетени были с печатями УИК

В Киевской области на четырех избирательных участках обнаружили 22 избирательных бюллетеня с признаками подделки.

Реклама

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Так, на избирательных участках в Украинке при подсчете голосов на вечернем заседании члены комиссий начали массово выявлять фейковые избирательные бюллетени с печатями участковой избирательной комиссии (УИК).

Ранее пресс-секретарь полиции Киевской области заявила о том, что днем ​​был задержан человек, который подделывал избирательные бюллетени и раздавал их другим гражданам, чтобы те бросили их в избирательную урну, за что предлагал 100 грн.

Реклама

В тренде Сетевые магазины и кафе: самые злостные нарушители карантина выходного дня на Киевщине

Отметим, что на каждом таком бюллетене, который обнаружили наблюдатели, есть печать УИК.

Ранее мы писали, что выборы мэра Борисполя перенесли на следующий год.

Напомним, на Закарпатье СБУ задержала "слугу народа" на вымогательстве взятки.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама