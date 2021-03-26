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В Киевской области на взятке в 423 тысячи гривен задержали налогового инспектора

26 марта, 16:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Взятка была перечислена на счет подконтрольного предприятия

В Киевской области сообщили о подозрении главному государственному ревизору-инспектору ГУ Государственной налоговой службы за вымогательство и взятки.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"Служащий требовал 423 тысячи гривен от представителя предприятия, специализирующегося на поставках медицинских товаров, за уменьшение размера штрафных санкций за выявленные в ходе плановой проверки нарушения налогового законодательства", – говориться в сообщении.

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Инспектор обещал, что размер штрафных санкций для предприятия составит 50 тысяч гривен, а в случае отказа ее предоставить – 7 млн ​​грн.

В дальнейшем, как требовал чиновник, взятка была перечислена на счет подконтрольного предприятия, чтобы в дальнейшем обналичить.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области на крупной взятке разоблачили начальника отдела полиции.

Также напомним, в Мукачево полицейский-взяточник стал "героем" Youtube.

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взятка штрафы киевская область

Источник: Сегодня

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