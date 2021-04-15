В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка (фото)

В Киевской области разыскали пропавшего двухлетнего мальчика. Ребенок цел и невредим.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

"Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Спасибо всем!" – написал Небытов.

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Подробностей пока не сообщается.

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Напомним, мальчик пропал в селе Раговка 14 апреля. Его искали около 300 человек, задействовали даже авиацию.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. Он обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые.

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