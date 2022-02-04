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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Под Киевом началась вспышка опасной болезни животных – лекарств от нее не существует

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 16:44
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Зону надзора установили в нескольких городах, селах и поселке
В Киевской области новые случаи АЧС. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области новые случаи АЧС. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области в угодьях Обуховского районного охотничьего хозяйства обнаружили мертвыми двух диких кабанов. Как оказалось, причиной смерти стала африканская чума свиней.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.

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Что известно?

Как рассказали в ведомстве, территория Обуховского районного охотничьего хозяйства объявлена эпизоотическим очагом – там ввели карантин. Также утвержден план мер по недопущению распространения АЧС (африканская чума свиней – Ред.).

В зону защиты отнесена территория Обуховского районного охотничьего хозяйства, а также села Перше Травня, Шевченково, Застугна, Копачов, Козинская поселковая территориальная община с прилегающими к ним территориями.

В зону надзора вошли охотничьи хозяйства ООО "Трипольский охотник", МРК "Васильковщина" и МГ "Киевское", свинохозяйства ООО "Краснослободский откормочный комплекс", ООО "Веселая свинка", ООО "Рассвет Плюс".

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Кроме того, зона надзора установлена в городах Обухов и Украинка, а также в поселке Козин.

В ведомстве добавили: сейчас специалисты ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы принимают все меры, предусмотренные инструкцией по профилактике и борьбе с АЧС.

Что такое АЧС?

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, через клещей и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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