В Киевской области обнаружили две фабрики поддельных документов (фото, видео)

В Киеве разоблачили межрегиональную группу из четырех человек, которая подделывала и продавала госдокументы.

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Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Двое жителей Киевской области изготавливали "липовые" документы, а двое жителей Житомирской области отвечали за работу с "клиентами". Они обустроили два цеха в частных домах в небольших поселках городского типа в Киевской области.

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И делали на заказ: паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, технические паспорта, акты на право собственности на землю и др. Стоимость поддельных документов составляла от 1,5 до 10 тысяч долларов.

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По информации СБУ, мужчины "работали" на протяжении года и ежемесячно "обслуживали" до полусотни клиентов, в том числе иностранцев.

Изъяли 30 готовых документов и почти 700 бланков для изготовления новых фальшивок, нашли голографические защитные элементы, поддельные штампы и печати украинских госучреждений, компьютерную технику, флэш-носители с образцами документов и информацией о "клиентах", технику для подделки документов.

Все доказательства направлены на экспертизу. Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Польше задержали украинца, который перевозил для земляков фальшивые документы.

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Пограничники рассказали, как отличить настоящий документ от подделки.

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