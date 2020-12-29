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В Киевской области полицейские помогли женщине со схватками добраться до роддома (видео)

29 декабря, 14:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Роженицу передали под наблюдение врачей

В Киевской области полицейские помогли будущей маме вовремя доехать до роддома.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

В полицию поступило необычное сообщение от взволнованного жителя Бориспольщины о том, что у его жены начались схватки. Чтобы быстрее добраться до роддома, который расположен в Соломенском районе столицы, он попросил помощи.

"Работники Бориспольского отдела полиции встретили машину в селе Рогозов. Не медля ни минуты, наряд реагирования патрульной полиции включил проблесковые маячки и звуковые сигналы и, минуя автомобильные пробки на дорогах, помогли быстро добраться супругам в больницу", – говорится в сообщении.

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Правоохранители, убедившись, что роженица находится под наблюдением врачей, отправились на службу, где их уже ждали новые вызовы.

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Напомним, супруга известного украинского футболиста Валерия Лучкевича Анна поделилась своими ощущениями после того, как на днях стала мамой, родив сына Леона.

Смотрите сюжет – о девочке, которую удочерили в роддоме:

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Борисполь киевская область Полиция Киева

Источник: Сегодня

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