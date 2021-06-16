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В Киевской области появится центр вакцинации против коронавируса: когда открытие

16 июня 2021 14:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Прививки от COVID-19 будут бесплатными – что нужно иметь при себе

Центр вакцинации откроют в помещении МКЦ "Прометей". Фото: Броварской городской совет/Facebook

Центр вакцинации откроют в помещении МКЦ "Прометей". Фото: Броварской городской совет/Facebook

В городе Бровары (Киевская область) обустраивают новый центр вакцинации против коронавируса. Он откроется уже 17 июня.

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Об этом сообщает пресс-служба Броварского городского совета.

В помещении МКЦ "Прометей" по адресу бульвар Независимости, 4 разместят центр вакцинации от COVID-19.

"Центр вакцинации откроется уже завтра и будет работать 17,18 и 19 июня с 9.00 до 16.00", – говорится в сообщении.

Что при себе нужно иметь:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • декларацию с семейным врачом (если есть).
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Отметим, что прививки будут бесплатными.

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Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что сразу после прививки второй дозой вакцины от COVID-19 украинцы смогут получить международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме.

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после полной вакцинации (когда получили две дозы). Также в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

Также мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границ Украины во время пандемии.

Напомним, в столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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