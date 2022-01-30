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В Киевской области произошло жестокое двойное убийство: подробности

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 января, 00:11
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Тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе
На месте происшествия находится руководство областного управления. Коллаж "Сегодня"
На месте происшествия находится руководство областного управления. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 29 января, в Киевской области были убиты муж и жена.

Об этом сообщает на Facebook-странице полиция Киевской области.

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Двойное убийство

"Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", – говорится в сообщении.

Как сообщает РБК-Украина, тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе. Имена жертв не раскрываются, однако известно, что это семейная пара из Волынской области.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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