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В Киевской области простились с погибшим бойцом ВСУ (фото)

27 ноября, 15:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Боец погиб от выстрела вражеского снайпера

В Фастове 27 ноября попрощались с воином 72 бригады имени Черных Запорожцев старшим солдатом. Вячеслав Минкин погиб 24 ноября вблизи Авдеевки.

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Об этом сообщает 72 ОМБр им. черных Запорожцев в Facebook.

Проводить в последний путь военнослужащего пришли друзья, родные и собратья Вячеслава, представители командования Сухопутных войск, оперативного командования "Север" и неравнодушные фастовчане.

Напомним, боец погиб в результате выстрела вражеского снайпера – получил огнестрельное ранение.

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Погибший не дожил один день до своего дня рождения.

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Был женат, имел сына. В 2019 году был награжден медалью за участие в боях "Светлодарская дуга".

Ранее мы писали, что в Житомирской области прошла церемония прощания с курсантами. Трагедия произошла вечером 25 сентября неподалеку города Чугуева Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и 7 офицеров. Из них выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

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Также напомним, 3 ноября боевики под Мариуполем и на Светлодарской дуге нарушили режим перемирия и обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один наш боец получил ранения.

Смотрите сюжет – утечка данных ВСУ:

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Киев война солдат прощание

Источник: Сегодня

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