В Киевской области пьяный мужчина разгуливал по улицам с гранатой (фото)

Его заметили на одной из улиц города Узин с боеприпасом – правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента

В Киевской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения щеголял гранатой "Ф-1" – его задержали.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Узин Белоцерковского района мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и имеет при себе гранату "Ф-1" , – говорится в сообщении.

На место сразу прибыли правоохранители и работники взрывотехнической службы – во время обыска квартиры они обнаружили и другие взрывные устройства.

Полиция установила личность мужчины – им оказался 59-летний местный житель. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Ранее мы сообщали, что в Донецкой области в городе Мариуполь правоохранители обнаружили большой схрон с боеприпасами.