В Киевской области разоблачили на взятке в 500 тысяч замначальника полиции (фото)

В Киевской области разоблачили в коррупции заместителя начальника следственного отделения Киево-Святошинского райотдела Нацполиции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Чиновник требовал 500 тыс. гривен у местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности его племянника, который был пойман на крупном мошенничестве.
Следователь пообещал не объявлять ему подозрение и оставить в статусе свидетеля. В конце концов злоумышленник согласился снизить сумму до 400 тыс. гривен.
"Задержали злоумышленника соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
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Во время обысков по месту службы злоумышленника правоохранители обнаружили еще 6 тыс. долларов.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Напомним, в Киевской области СБУ задержала иностранца при даче взятки сотруднику службы.
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