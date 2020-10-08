В Киевской области разоблачили на взятке в 500 тысяч замначальника полиции (фото)

В Киевской области разоблачили в коррупции заместителя начальника следственного отделения Киево-Святошинского райотдела Нацполиции.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал 500 тыс. гривен у местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности его племянника, который был пойман на крупном мошенничестве.

Следователь пообещал не объявлять ему подозрение и оставить в статусе свидетеля. В конце концов злоумышленник согласился снизить сумму до 400 тыс. гривен.

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"Задержали злоумышленника соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

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Во время обысков по месту службы злоумышленника правоохранители обнаружили еще 6 тыс. долларов.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, в Киевской области СБУ задержала иностранца при даче взятки сотруднику службы.

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