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Следом за столицей. В Киевской области также введут строгий карантин – ОП

19 марта, 01:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В области наблюдяются проблемы, считает Кирилл Тимошенко

Киевская область может ввести жесткие ограничения сразу после того, как в Киеве объявили локдаун, который будет действовать с 20 марта 2021 года по 9 апреля.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", – заявил Тимошенко.

По его словам, регионы закрывают местные власти, потому что им виднее, что происходит на их территории.

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"В Киеве сейчас плохо. Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Винниччина – закрыты. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места. 30% занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому идем сейчас закрытием регионов", – сказал Тимошенко.

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Также сайт "Сегодня" писал о том, что общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%. Однако будут действовать другие жесткие ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин киевская область коронавирус Кирилл Тимошенко
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