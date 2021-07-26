В Киевской области задержали особо опасную банду, среди жертв – чиновники и судьи

Организованная преступная группировка действовала с 2017 года, а ее главарем оказался бывший сотрудник одной из силовых структур

Задержание преступников / Фото: СБУ

Полиция Киевской области задержала особо опасную преступной банды, которую подозревают в совершении более двух десятков тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Правоохранители отмечают, что на счету преступной группировки более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Среди жертв подозреваемых – чиновники, судьи, правоохранители. Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.

Организованная преступная группировка действовала с 2017 года, а ее главарем оказался экс-сотрудник одной из силовых структур.

Сегодня на брифинге в 11:00 начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщит подробности задержания и деятельности банды.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Киеве изъяли партию наркотиков из Ирана на миллиард. Героин обнаружили в прицепе автомобиля в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича.

Также недавно были задержаны двое полковников СБУ по подозрению в госизмене, один из них оказался силовиком в отставке.

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