В киевской подземке зафиксировали 148 нарушений соблюдения карантина

В киевском метрополитене зафиксировали 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

"В соответствии с новыми санкциями за нарушение карантина гражданами, находящимися в подземке без одетых средств индивидуальной защиты, предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а это 170-255 гривен. Полицейские в первую очередь нацелены на проведение профилактической работы среди граждан и подчеркивают необходимость не только ношения средств индивидуальной защиты, но и правильного их использования. Нарушителей, которые категорически не согласны с законными требованиями полиции, правоохранители на месте составляют административный протокол. Так, правами полиции в киевском метрополитене уже наложен штраф на 85 человек на общую сумму 14 450 гривен", – говорит начальник превентивной деятельности управления полиции в метрополитене Александр Киричук.

Три человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен. Кроме этого, на 85 граждан наложен штраф за неправильное ношение индивидуальных средств защиты.

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С начала карантина столичные правоохранители составили 148 админпротоколов, из которых 63 направлены на рассмотрение в районные суды города Киева по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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