В киевской полиции рассказали подробности массовой драки на вокзале

В Киеве сегодня около 11:00 утра в отделение полиции поступило сообщение о якобы стрельбе на площади Вокзальной. Полиция установила обстоятельства инцидента.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.
Так, у одного из киосков между тремя людьми возник словесный конфликт, в результате которого мужчина выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета.
"Пострадавшая получила незначительное повреждение ноги, при этом от помощи врачей отказалась. Никто не пострадал", – пишут в ведомстве.
Сейчас все участники конфликта в отделении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация событию.
Напомним, в августе в Затоке копы жестко избили возможных нарушителей.
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