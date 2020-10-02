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В киевской полиции рассказали подробности массовой драки на вокзале

2 октября, 14:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадала женщина

В Киеве сегодня около 11:00 утра в отделение полиции поступило сообщение о якобы стрельбе на площади Вокзальной. Полиция установила обстоятельства инцидента.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Так, у одного из киосков между тремя людьми возник словесный конфликт, в результате которого мужчина выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета.

"Пострадавшая получила незначительное повреждение ноги, при этом от помощи врачей отказалась. Никто не пострадал", – пишут в ведомстве.

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Сейчас все участники конфликта в отделении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация событию.

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Напомним, в августе в Затоке копы жестко избили возможных нарушителей.

А в одесском супермаркете подрались люди – смотрите видео:

Видео: Telegram-канал h_Odessa

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драка стрельба Полиция Киева

Источник: Сегодня

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