В киевской полиции рассказали подробности массовой драки на вокзале

В Киеве сегодня около 11:00 утра в отделение полиции поступило сообщение о якобы стрельбе на площади Вокзальной. Полиция установила обстоятельства инцидента.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Так, у одного из киосков между тремя людьми возник словесный конфликт, в результате которого мужчина выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета.

"Пострадавшая получила незначительное повреждение ноги, при этом от помощи врачей отказалась. Никто не пострадал", – пишут в ведомстве.

Сейчас все участники конфликта в отделении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация событию.

Реклама

Напомним, в августе в Затоке копы жестко избили возможных нарушителей.

А в одесском супермаркете подрались люди – смотрите видео:

Видео: Telegram-канал h_Odessa

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама