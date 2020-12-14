В Киевсовете зажгли благодатный Вифлеемский огонь (фото)

Представители скаутской организации "Пласт" утром 14 декабря принесли в сессионный зал Киевсовета благодатный Вифлеемский огонь.

Реклама

Об этом сообщает КГГА.

Уже много лет украинские пластуны передают Вифлеемский огонь в разные уголки Украины. Приносят его в церкви, больницы, в государственные учреждения.

"Этот год был непростым для всех. И эпидемиологическая ситуация остается сложной. Но мы получили этот огонь и передадим его в больницы, церкви, госучреждения. И, конечно, на восток Украины, где мир ценят больше всего. Где людям нужна поддержка, и ощущение этого семейного тепла", – сказал с трибуны Киевсовета представитель "Пласта".

Реклама

Отметим, Вифлеемский огонь мира вчера, 13 декабря, прибыл в Украину.

В тренде Киевлянка хочет запретить громкий ремонт на карантине: петиция на сайте КГГА

Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова.

Ранее мы писали, что украинские скауты передали главе государства Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира.

Напомним, в прошлом году мы писали о том, что в Михайловском соборе украинские пластуны передали новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифаниюпривезенный из Вены в Киев Вифлеемский огонь мира.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама