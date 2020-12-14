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В Киевсовете зажгли благодатный Вифлеемский огонь (фото)

14 декабря, 13:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Украинские скауты передают Вифлеемский огонь в разные уголки Украины

Представители скаутской организации "Пласт" утром 14 декабря принесли в сессионный зал Киевсовета благодатный Вифлеемский огонь.

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Об этом сообщает КГГА.

Уже много лет украинские пластуны передают Вифлеемский огонь в разные уголки Украины. Приносят его в церкви, больницы, в государственные учреждения.

"Этот год был непростым для всех. И эпидемиологическая ситуация остается сложной. Но мы получили этот огонь и передадим его в больницы, церкви, госучреждения. И, конечно, на восток Украины, где мир ценят больше всего. Где людям нужна поддержка, и ощущение этого семейного тепла", – сказал с трибуны Киевсовета представитель "Пласта".

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Отметим, Вифлеемский огонь мира вчера, 13 декабря, прибыл в Украину.

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Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова.

Ранее мы писали, что украинские скауты передали главе государства Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира.

Напомним, в прошлом году мы писали о том, что в Михайловском соборе украинские пластуны передали новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифаниюпривезенный из Вены в Киев Вифлеемский огонь мира.

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Киев огонь Киеврада Вифлеемский огонь

Источник: Сегодня

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