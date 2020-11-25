В КПИ пообещали спасти панно знаменитого киевского художника

В Киеве разразился скандал по поводу панно на фасаде корпуса №18 в КПИ имени Игоря Сикорского. Активисты сообщают, что работу художника Федора Тетянича могут убрать из-за аварийности.

Реклама

В частности, об этом писал в Facebook историк Семен Широчин.

"Общественное мнение нужно высказать сейчас, а не когда оно исчезнет и нам скажут "а пока оно было, оно никого из вас не интересовало". И да, сами понимаете, охранного статуса у здания нет", – заявил он.

К вопросу сохранения панно подключились многие активисты. Они заявляют, что пострадать могут и уникальные витражи, которые находятся в этом же корпусе.

Реклама

Руководство университета назвало это фейком и заверило, что панно, наоборот, хотят отремонтировать. На сайте КПИ отметили, что мозаик является для них ценностью.

"В 1970-х годах многие тогдашние КПИшники участвовали в установлении панно. Однако сейчас оно нуждается в реставрации", – говорится в сообщении.

Администрация расположенного в 18-м корпусе факультета совместно с женой художника Анной Тетянич ищут специалистов, которые восстановили бы панно.

В тренде В Киеве белорус 7 часов простоял в наручниках у посольства Беларуси

"Отдельные крепления потеряли форму, ослабли и представляют угрозу для людей, потому что части могут отвалиться в любой момент. Есть металлические конструкции, которые нужно заменить, и есть мозаика, которую могут восстановить только специалисты", - сказал декан факультета Сергей Теленик.

Реклама

Работы начнут после того, как найдут специалистов. В университете подчеркнули, что сейчас утепляют только три части здания. Ту стену, на которой расположено панно, до начала реставрации не будут утеплять.

Федор Константинович Тетянич - украинский художник (монументалист, живописец, график, скульптор), поэт и философ, концептуалист. Член Союза художников Украины. Был одним из зачинателей перформанса на территории советского пространства.

Умер в 2007 году в возрасте 65 лет.

Напомним, ранее в Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения мозаики на Печерске.

Кроме того, в столице демонтировали резное панно из дерева, которое 40 лет украшало холл Центра культуры и искусств НАУ.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама