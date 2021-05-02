В Лавре совсем забыли о коронавирусе во время праздничных богослужений (фото)

В сети появились показательные фото из Киево-Печерской лавры, где киевляне освящали свои пасхальные корзинки.
Об этом сообщает "Big Kyiv".
На фото из Лавры видно, что в храм пришло много людей, чтобы послушать пасхальную литургию и освятить пасхальные продукты.
/ Фото: Big Kyiv
Киевляне полностью заполнили храм. А на кадрах видно, что они не соблюдает социальной дистанции, люди стоят рядом друг с другом и всех все устраивает.
/ Фото: Big Kyiv
О масочном режиме там, также, забыли. Защитную маску в храме не надевали. Лишь где-то, у кого из толпы, виднеется медицинская маска и то на подбородке.
/ Фото: Big Kyiv
Примечательно, что священнослужители также правили службу без защитных масок и не просили людей соблюдать эпидемиологические правила.
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