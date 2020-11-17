В Мариинском парке установили "говорящие" легкие (фото)

Сегодня в Мариинском парке рядом с Верховной Радой Украины открыли интерактивную скульптуру ''Легкие, которые говорят", созданную украинским многопрофильным художником Анной Надудой.

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Об этом сообщает ГО "Легені" в Facebook.

"За каждым легким стоит человек со своей историей, и каждая история должна быть услышана", – написали на странице.

Интерактивная аудиальная часть объекта, пересматривающая истории людей с раком легких, просит прохожих остановиться, услышать и посмотреть на скульптуру.

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Легкие расскажут необычные истории людей, которые борются с болезнью. Чтобы их послушать, достаточно просто пройти мимо инсталляции.

Ранее мы писали, что в Киеве установили новый арт-объект, который создали в парке Наталка – клумбу в виде кусочка торта и чашки кофе.

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