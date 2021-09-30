Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Больше часа в очереди: в киевском метро снова коллапс (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 сентября, 09:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Утро в Киеве начинается не только с пробок на дорогах, но еще и в метро
Пассажиры соблюдают масочный режим, а вот социальной дистанции не придерживаются. Фото: "Сегодня"
Пассажиры соблюдают масочный режим, а вот социальной дистанции не придерживаются. Фото: "Сегодня"

В метро Киева образовалась большая очередь. Скопление людей наблюдалось утром в четверг, 30 сентября, на станции метро "Минская".

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Оказалось, причиной давки стал сбой в работе двух терминалов на турникетах (из восьми). Людям пришлось больше часа стоять в очереди.

Читайте также:

Реклама

Тайны Киевского метрополитена: медовая станция и ее соседка-призрак

Запуск метро на Виноградарь опять перенесли

Ранее мы сообщали, что "Киевметрострой", который продлевает Сырецко-Печерскую линию метрополитена в жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки сдачи работ с ноября 2021 года на май 2023 года.

"Киевметрострой" добивается от Киевского метрополитена внесения изменений в сроки строительства метро на Виноградарь в судебном порядке.

"Пункт 2.1 "Подрядчик... завершает и передает готовый объект Заказчику – 12.05.2023 года при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", – говорится в тексте постановления.

Реклама

На данном этапе генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но сумма финансирования строительства метрополитена в 2017-2021 годах составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

"Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить строительство – не хватает средств. Для завершения генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.58

Евро (€)

30.98

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять