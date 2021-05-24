В метро Киева рассказали сохранят ли действующие скидки после подорожания проезда

Стоимость билета обещают сделать компромиссной, но город еще не покрыл всех расходов за минувший год

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киевском метрополитене в очередной раз напомнили, что подорожание стоимости проезда в подземке неизбежно.

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"Мы ждем компромиссного решения от города. Свои финансовые документы и расчеты передали в департамент транспортной инфраструктуры КГГА, и ждем от них принятия решения на уровне города. Когда будет такой ответ, нам неизвестно", - рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Она напоминает, что себестоимость одной поездки в метро составляет 20,5 грн. Она значительно выше чем действующий тариф.

В метрополитене отмечают, что город еще не покрыл всех расходов за минувший год, когда метрополитен был закрыт и не перевозил пассажиров с марта по май.

"Думаю, при формировании нового тарифа будет оцениваться возможности городского бюджета, уровня средней зарплаты в Киеве и другим показателям. Все это будет учитывать при корректировке тарифа. Город будет искать вариант, который окажется доступным всем киевлянам и выгоден метрополитену", – отмечает Наталья Макогон.

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Она пока не может подтвердить, что стоимость разовой поездки составит 15 гривен, о чем уже сообщал мэр Киева.

"Нам пока финальных показателей не озвучивали. И четкой информации нет. Могу сказать, что все скидки, которые действуют в метрополитене при покупке большого количества поездок (50 поездок) планируют сохранить. Разовые поездки перестали быть в приоритете у киевлян. Большинство пассажиров пользуются скидками и платят за поездку не 8 гривен, а 6,50. Скидки будут сохранены. Большинство пользователей метро – это регулярный пассажир. И им нужны эти скидки для поездок на работу и по делам", – добавляет Макогон.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте и метро.Как сообщает корреспондент "Сегодня", в данный момент вопрос новых тарифов обсуждается с экспертами и депутатами Киевсовета.