В международном аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли 44 кг серебра из Индии (фото)

Пассажир утверждал, что все изделия принадлежат ему лично – сокровища изъяли

У пассажира обнаружили 4 тыс. 627 драгоценных украшений / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские таможенники изъяли у пассажира в международном аэропорту "Борисполь" два чемодана, полностью набитые серебряными украшениями – кольцами, серьгами, бусами, подвесками, крестиками, браслетами и статуэтками. Он прилетел авиарейсом из Индии.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

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38-летний мужчина, прибыв из Дели, должен был ехать трансфером в Одессу.

"Для прохождения таможенного контроля пассажир в аэропорту выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает товаров, подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами", – говорится в сообщении.

Таможенники изъяли у пассажира драгоценности / Фото: Киевская таможня

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Общий вес украшений был более 44 кг, а по количеству – 4 627 единиц. При этом, мужчина сказал, что все изделия принадлежат ему лично.

Драгоценности были упакованы в два чемодана / Фото: Киевская таможня

Что нашли таможенники

Таможенники обнаружили, что в двух дорожных чемоданах и в ручной клади пассажира находятся ювелирные изделия из серебра 925 пробы с вставками из камня:

882 комплекта из двух предметов,

11 комплектов из трех предметов,

1 346 единиц бус,

294 подвески,

269 колец,

38 пар сережек,

11 браслетов,

8 крестиков,

3 статуэтки слонов – индийских символов.

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На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Украшения изъяли. А стоимость изъятого будет установлено дополнительно.

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