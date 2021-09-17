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В международном аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли 44 кг серебра из Индии (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
17 сентября, 16:20
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Пассажир утверждал, что все изделия принадлежат ему лично – сокровища изъяли
У пассажира обнаружили 4 тыс. 627 драгоценных украшений
У пассажира обнаружили 4 тыс. 627 драгоценных украшений / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские таможенники изъяли у пассажира в международном аэропорту "Борисполь" два чемодана, полностью набитые серебряными украшениями – кольцами, серьгами, бусами, подвесками, крестиками, браслетами и статуэтками. Он прилетел авиарейсом из Индии.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

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38-летний мужчина, прибыв из Дели, должен был ехать трансфером в Одессу.

"Для прохождения таможенного контроля пассажир в аэропорту выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает товаров, подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами", – говорится в сообщении.

Таможенники изъяли у пассажира драгоценности
Таможенники изъяли у пассажира драгоценности / Фото: Киевская таможня

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Общий вес украшений был более 44 кг, а по количеству – 4 627 единиц. При этом, мужчина сказал, что все изделия принадлежат ему лично.

Драгоценности были упакованы в два чемодана
Драгоценности были упакованы в два чемодана / Фото: Киевская таможня

Что нашли таможенники

Таможенники обнаружили, что в двух дорожных чемоданах и в ручной клади пассажира находятся ювелирные изделия из серебра 925 пробы с вставками из камня:

  • 882 комплекта из двух предметов,
  • 11 комплектов из трех предметов,
  • 1 346 единиц бус,
  • 294 подвески,
  • 269 колец,
  • 38 пар сережек,
  • 11 браслетов,
  • 8 крестиков,
  • 3 статуэтки слонов – индийских символов.
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На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Украшения изъяли. А стоимость изъятого будет установлено дополнительно.

Ранее мы писали, что в Киевской области банда преступников украла бриллиант за 400 тысяч долларов.

Также напомним, в Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом.

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