В международном аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли 44 кг серебра из Индии (фото)

Киевские таможенники изъяли у пассажира в международном аэропорту "Борисполь" два чемодана, полностью набитые серебряными украшениями – кольцами, серьгами, бусами, подвесками, крестиками, браслетами и статуэтками. Он прилетел авиарейсом из Индии.
Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.
38-летний мужчина, прибыв из Дели, должен был ехать трансфером в Одессу.
"Для прохождения таможенного контроля пассажир в аэропорту выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем гарантировал, что не перемещает товаров, подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами", – говорится в сообщении.
Общий вес украшений был более 44 кг, а по количеству – 4 627 единиц. При этом, мужчина сказал, что все изделия принадлежат ему лично.
Что нашли таможенники
Таможенники обнаружили, что в двух дорожных чемоданах и в ручной клади пассажира находятся ювелирные изделия из серебра 925 пробы с вставками из камня:
- 882 комплекта из двух предметов,
- 11 комплектов из трех предметов,
- 1 346 единиц бус,
- 294 подвески,
- 269 колец,
- 38 пар сережек,
- 11 браслетов,
- 8 крестиков,
- 3 статуэтки слонов – индийских символов.
На мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Украшения изъяли. А стоимость изъятого будет установлено дополнительно.
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