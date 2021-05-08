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В Минкульте пытаются сорвать проведение традиционных мероприятий к 8 и 9 мая – КГГА

8 мая, 15:28

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Киевгорадминистрации заявили, что технику для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

/ Фото: Сегодня

В КГГА заявили, что Министерство культуры Украины не пропускает техническое оборудование для монтирования сцены на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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Об этом сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры" , – подчеркнула она.

По ее словам, директор музея Иван Ковальчук заявил, что технику не пропускают из-за прямого указания от министра культуры Александра Ткаченко. В то же время, у руководства музея нет никаких документов, подтверждающих это решение.

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Хонда заявила, что речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия.

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Ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военными Вооруженных сил Украины возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы.

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