В моргах Киева нет мест? Мы проверили слухи о ситуации

Умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах

От коронавируса в Киеве ежедневно умирает по нескольку десятков человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ходят слухи, что столичные морги уже не справляются с количеством умерших. За 25 октября скончались 37 жителей столицы.

Как обстоят дела на самом деле, сайт "Сегодня" узнавал, посетив несколько столичных моргов.

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Место скорби

Возле морга больницы на Харьковском шоссе, наблюдался настоящий аншлаг. У выхода из морга припаркованы три ритуальных автобуса. Рядом с ними люди с цветами и слезами на глазах.



"Хороним дедушку – умер от сердечного приступа. Коронавирус тут не причем", – рассказала женщина с гвоздиками в руках.

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"Тут хороший морг, видите какое здание добротное. Ковидных покойников тут выдавали утром, мне напарник говорил. Их хоронят в закрытых гробах и прощаться с ними не разрешают. Сейчас выдают "обычных". Но по-разному бывает. Однажды тут уже нарядили покойного в костюм, а оказалось, что у него был коронавирус. Пришлось тело положить в специальный мешок, как этого требуют правила", – рассказал мужчина из ритуальной службы.

Выставка гробов и венков

Сотрудники грузят гроб с телом покойного в микроавтобус, и он уезжает на кладбище.

Возле входа в морг, где выдают документы на умерших, стоят несколько гробов. Еще больше их внутри помещения. Там обосновалась ритуальная служба, и весь коридор заставлен гробами и венками.



"Стоимость гробов стартует от 1400 гривен и до бесконечности, сколько кошелек ваш позволяет. Там у нас зал, где прощаются с покойником родственники. Все гробы и венки – это как витрина", – пояснила нам сотрудница фирмы по предоставлению ритуальных услуг.

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Она добавляет, что умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах.



"Бывает 3-4 таких похорон за день, а бывает и вовсе нет – день на день не приходится", – говорит сотрудница.



"Любовь есть"

Возле морга на улице Петра Запорожца ритуальных автобусов не наблюдалось. Но к окошку по выдаче документов то и дело подходили люди – родственники умерших в больнице.

Здесь их встречает масса объявлений, в частности, про мошенников, которые звонят по поводу ритуальных услуг – в таких случаях людей просят обращаться с жалобами в полицию и Call-центр КГГА по телефону 15-51. Граждан предупреждают, что при подозрении смерти умершего от коронавируса, прощание с ним в ритуальном зале морга запрещено. К окошку кто-то прицепил красное сердечко, на котором написано: "Любовь есть".

Здание морга довольно старое. Хотя под ним тоже есть выставка гробов и венков. А место, откуда вывозят тела умерших, имеет потрепанный вид. Рядом с моргом установлен большой павильон фирмы, которая оказывает ритуальные услуги. Это вызывает определенный контраст. Впрочем, люди, которые потеряли родных, всего этого не замечают.

Очереди на Оранжерейной

В морге на улице Оранжерейной говорят, что количество тел умерших, которые к ним поступает, зависит от введения карантинных ограничений.

"Сейчас лечащие врачи из-за карантина не выходят на дом, чтобы констатировать смерть человека. Из-за этого у нас может быть увеличено количество поступающих в морг тел. Особенно после праздничных дней и выходных – тогда работаем в усиленном дежурном режиме. Очереди наблюдаются по понедельникам, когда люди массово приходят за свидетельствами о смерти. Но сейчас ситуация стабильная, все как обычно. Скажу вам так, в 90-е годы трупов у нас было намного больше, чем сейчас", – рассказывает Александр Михайленко, начальник Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.

Он заверяет, что трупы умерших от коронавируса в морг на Оранжерейную целенаправленно не поступают.



"Если человек болел и умер в больнице, то его перемещают в больничный морг, к нам не везут – это не судебно-медицинский случай. К нам поступают тела, которые направляет полиция. Бывает, что человек с позитивным тестом на коронавирус умирает дома, и его везут к нам. Но это не массово. Наши сотрудники соблюдают все меры безопасности", – поясняет Александр Михайленко.



Он подтверждает, что людей, которые умерли от коронавируса хоронят в специальных пакетах и прощаться с ними запрещено.

"Родственников об этом предупреждают. Они подписывают специальный документ, что ознакомлены с этим правилом. Делается это, чтобы не было прецедентов – у нас тело забрали, а потом на улице где-то стали, открыли гроб и прощаются, потому что так заведено. Чтобы такого не было и подписываются такие документы", – добавляет Александр Михайленко.

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