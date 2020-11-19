В Музее Революции Достоинства проводит обыски СБУ

В музее сейчас проходит международный научный форум

В Киеве 19 ноября СБУ нагрянула с обысками в Музей Революции Достоинства.

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Об этом сообщает Национальный музей Революции Достоинства в Facebook.

"У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства", – говорится в заявлении.

"Неправомерно изъяли цифровые носители и финансово-хозяйственную документацию", - написал в Facebook Олег Слабоспицкий.

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Ранее мы писали, что в "Борисполе", по информации СБУ, провели обыски, аэропорт их отрицает.

Напомним, об обысках по "делу "Борисполя" СБУ заявляла еще летом. Тогда в квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 000 долларов и более 1,5 млн гривен, законность происхождения которых не подтверждена.

Смотрите сюжет – как проводили обыски в "Киевметрострое":

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