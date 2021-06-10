В небе над Киевом раскинулась яркая радуга (фото)

Фото: LOS SOLOMAS
Сегодня, 10 июня, в Киеве после обещанного синоптиками дождя высоко в небе раскинулась летняя радуга.
Фото радуги делятся в соцсетях.
В соцсетях появились красивые снимки разноцветной радуги в небе. Она раскинулась в разных районах Киева и изрядно порадовала жителей столицы.
Фото: Полина Вакулюк/Facebook
"Прилетело облако из-за Днепра, пискнуло дождем и понеслось дальше. А какую радугу оставило!", - написала Владислава Осьмак.
Фото: Владислава Осьмак/Facebook
"Первая в этом году", – написал Роман Коляда.
Фото: Роман Коляда/Facebook
А вот такой радугу видели в Соломенском районе столицы.
Фото: LOS SOLOMAS
Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода– выпал сильный град, улицу затопило.
А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.