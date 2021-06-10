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В небе над Киевом раскинулась яркая радуга (фото)

10 июня 2021 21:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

Киевляне делятся яркими фото радуги в соцсетях – появилась после летнего дождя

Фото: LOS SOLOMAS

Фото: LOS SOLOMAS

Сегодня, 10 июня, в Киеве после обещанного синоптиками дождя высоко в небе раскинулась летняя радуга.

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Фото радуги делятся в соцсетях.

В соцсетях появились красивые снимки разноцветной радуги в небе. Она раскинулась в разных районах Киева и изрядно порадовала жителей столицы.

Фото: Полина Вакулюк/Facebook

Фото: Полина Вакулюк/Facebook

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"Прилетело облако из-за Днепра, пискнуло дождем и понеслось дальше. А какую радугу оставило!", - написала Владислава Осьмак.

Фото: Владислава Осьмак/Facebook

Фото: Владислава Осьмак/Facebook

"Первая в этом году", – написал Роман Коляда.

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Фото: Роман Коляда/Facebook
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Фото: Роман Коляда/Facebook

А вот такой радугу видели в Соломенском районе столицы.

Фото: LOS SOLOMAS

Фото: LOS SOLOMAS

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла непогода– выпал сильный град, улицу затопило.

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А в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.

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