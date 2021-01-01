В новогоднюю ночь дорожники убрали с улиц Киева десятки кубометров мусора

Для уборки была привлечена специальная техника

В новогоднюю ночь дорожные службы до рассвета проводили уборку города.

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Об этом информирует КК "Киевавтодор".

"Постоянно очищали от грязи Софийскую площадь, Контрактовую площадь, пешеходно-велосипедный Владимирский мост, территорию возле Арки дружбы народов", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что только с Софийской площади вывезли около 83 куб. метров мусора. Для уборки были привлечены как бригады с ручной уборки, так и специальная техника.

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Ранее мы писали, что в Киеве дорожники нарисовали "зебру" вокруг лужи. В соцсетях высмеяли странную разметку.

Напомним, в столице будут судить экс-директора подрядной организации, который украл миллион гривен во время ремонта Русановского канала.

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