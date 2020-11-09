В киевский парк возвращают медведя-гиганта (фото)

Завтра в парк "Победы" вернется после "больничного" медведь, которого повредили вандалы. Напомним, арт-объект (высота мишки – 3,2 метра, ширина – 3 метра) убрали на ремонт два месяца назад. Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района отремонтировали пострадавшего мишку.

"Наш Михаил Потапович уже готов к возвращению в парк "Победы". Его конструкции усилии, чтобы не повредили вандалы. Теперь он как новый, с двумя пуговицами на животе. Планируем завтра его вернуть на прежнее место", – рассказал сайту "Сегодня" директор КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Ковшун.

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Мишка находился на больничном два месяца. Вандалы оторвали ему одну лапу, она исчезла из парка. Также были повреждены лапы, которые служили лавочками для желающих сфотографироваться с мишкой.

"Мы усилили конструкцию этого арт-объекта. Сделали его еще больше похожим на медведя. Лапы, например, сделали более устойчивыми и косолапыми. Пузо медведя стало больше, он теперь не худышка, как его называли критики. Также полностью обновили материал, которым покрыт медведь. Он стал пушистым, поскольку покрыт трехсантиметровым зеленым ворсом", – добавляет Евгений Ковшун.

Ранее мы писали, что в киевском парке появилась огромная скульптура медведя из травы.

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А также в парке "Победа" в столице сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Кроме этого, в парке установили инсталляции "Алиса в стране чудес" – смотрите видео:

Видео: КП СЗН Днепровского района

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