В ожидании локдауна. Чем закончатся новогодние толпы "безмасочников" в Киеве

На новогодние праздники в Киеве наблюдались большие толпы людей, которые собирались на разных локациях. Например, очень много посетителей без масок было на Софийской площади, несмотря на заверение организаторов, люди игнорировали масочный режим.

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Толпы отдыхающих наблюдались и на улице Банковой, возле Офиса президента, где обустроили каток и разбили новогодний городок. Также прошло традиционное факельное шествие в центре города, по случаю празднования дня рождения Степана Бандеры. Столпотворение наблюдалось на станциях метро из-за неработающих турникетов. Огромные очереди из пассажиров выстраивались на фуникулер.

Многие киевляне переживают, что подобные столпотворения закончатся ростом инфекции в Киеве. Так ли это, мы поинтересовались у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, на открытом воздухе идет минимальная передача возбудителя инфекции.

"На новогодних локациях ситуация контролировалась. Людям делали замечания по поводу соблюдения масочного режима. К тому же, на открытом воздухе минимальный шанс "поймать" возбудитель инфекции. Я думаю, что толпы, о которых вы говорите не дадут большой прирост заболеваемости. По метрополитену тоже ситуация контролируется – 95% пассажиров соблюдают масочный режим, чем снижают риск заболеваемости. А самый высокий риск получить инфекцию сейчас может быть в семьях, где на праздники собирается много людей. Особенно, если они находятся в длительном контакте и в закрытых помещениях. Думаю, там у нас будут регистрироваться новые случаи заболевания", – добавляет Олег Рубан.

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По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в Киеве после праздников полностью отвечает природным показателям.

"Сейчас мы будем фиксировать уменьшение роста распространения инфекции, примерно до следующей среды – 13 января. К этой дате у нас будут минимальные показатели. После этого ожидает постепенный рост заболеваемости, с его пиком в феврале. Почему? Согласно эпидемиологическим характеристикам, коронавирус уже полностью отвечает сезонной заболеваемости", – заявляет Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, 1 января в Киеве зафиксировали 885 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Украине за прошедшие сутки выявили 5038 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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