В парк "Победа" вернули медведя-великана, которого сломали вандалы (фото)

В парк "Победа" вернулся большой зеленый медведь, которого недавно изуродовали вандалы. Фигуру восстановили и вернули на свое место.
Об этом сообщает КП по СЗН Днепровского района в Facebook.
"Наш огромный медведь сегодня установлен работниками КП СЗН Днепровского района в парке "Победа". Не успели установить, как дети уже не отходит от любимца", – написали коммунальщики.
Как мы писали ранее, арт-объект убрали на ремонт два месяца назад. После "больничного" медведь вернулся более устойчив, а также был полностью обновлен материал и каркас.
Напомним, ранее в парке "Победа" сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.
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