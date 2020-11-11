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В парк "Победа" вернули медведя-великана, которого сломали вандалы (фото)

11 ноября, 13:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Этот медведь любимец столичных детей

В парк "Победа" вернулся большой зеленый медведь, которого недавно изуродовали вандалы. Фигуру восстановили и вернули на свое место.

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Об этом сообщает КП по СЗН Днепровского района в Facebook.

"Наш огромный медведь сегодня установлен работниками КП СЗН Днепровского района в парке "Победа". Не успели установить, как дети уже не отходит от любимца", – написали коммунальщики.

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Как мы писали ранее, арт-объект убрали на ремонт два месяца назад. После "больничного" медведь вернулся более устойчив, а также был полностью обновлен материал и каркас.

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Напомним, ранее в парке "Победа" сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Видео: КП СЗН Днепровского района

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Киев парк медведь

Источник: Сегодня

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