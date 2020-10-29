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В парке Аврора в Киеве установили "живую" арку

29 октября, 15:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Это не первый арт-объект в этом парке

В Днепровском районе столицы в парке Аврора появилась "живая" арка из граба обыкновенного.

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Об этом сообщает КП по СЗН Днепровского района в Facebook, 29 октября.

Сразу за аркой самое романтическое место в парке – дерево в виде сердца.

"Романтический арт-объект в виде железного дерева-сердца установили в день Всех влюбленных в этом году. Здесь каждый желающий может закрепить замочки, как символ верности и любви", – говорится в сообщении.

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Отметим, эта инсталляция пользуется большим спросом среди влюбленных.

Ранее мы писали, что в столичном парке "Аврора" установили дерево в виде сердца. Подарок жителям Киева создали ко Дню всех влюбленных.

А на Певческом поле в центре Киева установили исторические арт-инсталляции, посвященные столице.

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Киев парк Аврора арка

Источник: Сегодня

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