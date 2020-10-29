В парке Аврора в Киеве установили "живую" арку

Это не первый арт-объект в этом парке

В Днепровском районе столицы в парке Аврора появилась "живая" арка из граба обыкновенного.

Реклама

Об этом сообщает КП по СЗН Днепровского района в Facebook, 29 октября.

Сразу за аркой самое романтическое место в парке – дерево в виде сердца.

"Романтический арт-объект в виде железного дерева-сердца установили в день Всех влюбленных в этом году. Здесь каждый желающий может закрепить замочки, как символ верности и любви", – говорится в сообщении.

В тренде В Киеве двое детей потерялись в лесу

Реклама

Отметим, эта инсталляция пользуется большим спросом среди влюбленных.

Ранее мы писали, что в столичном парке "Аврора" установили дерево в виде сердца. Подарок жителям Киева создали ко Дню всех влюбленных.

А на Певческом поле в центре Киева установили исторические арт-инсталляции, посвященные столице.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама