В парке Киева заметили крупного бобра (видео)

Коммунальщики говорят, что животное может повалить три-четыре дерева в неделю

В столице нашли бобра в парке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в парке "Победа" снова обнаружили бобра. Животное грызло вербу, а также окуналось в воду.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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Бобер из парка "Победа" грыз молодую вербу, а коммунальщики говорят, что животное может повалить три-четыре дерева в неделю.

"Экологи говорят, что бобры выбирают для поселения только чистые водоемы, где есть бобры – там чистая вода. Городские бобры почти не строят плотины, но очень активно грызут деревья", – пишут в Сети.

Что известно о столичном бобре?

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района, говорят, что хорошо знают о проделках бобра из парка "Победа".

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Ранее в водоеме парка обитало три бобра, а теперь остался один. Но его не гоняют коммунальщики, наоборот, заботятся о животном.

"Бобер обитает на озере в парке "Победа" около 10 лет. Пришла весна, и он проснулся. Скорее всего от него в парке пострадает 2-3 мелких дерева. За год он может испортить до 5 деревьев вербы. Ущерб не такой уж и большой, как от некоторых посетителей парка. Мы высадим новые деревья", – рассказали в КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

Никто не планирует отлавливать и переселять бобра.

"Бобер – это природное явление, за которым нужно наблюдать и получать удовольствие. Если он обитает на водоеме, значит вода в нем чистая", – добавляют коммунальные работники.

В парке Киева проснулся бобер-одиночка

В парке "Победа" разбушевался бобер. Животное начало точить местные ивы. Впрочем, сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района говорят, что бобер особого вреда парку не причиняет, а его присутствие свидетельствует о том, что вода в местных водоемах очень чистая.

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До 2009 года в парке "Победа" проживали два бобра, но до этого времени тут остался один – бобер-одиночка.

"Каждый год животное весной и осенью, в сезон активной заготовки древесины, начинает портить деревья. Бобер валит три-четыре дерева и точит только иву. С одной стороны – это проблема, но с другой – это природный процесс, и мы считаем, что бороться с бобром не стоит. Если он так долго живет в нашем парке – значит, вода в озере очень чистая, в болоте он бы не жил. Я бы больше волновался за самого бобра, чем за деревья, ведь ива может расти и на коре. К тому же, мы регулярно засаживаем берега водоема ивами, и они очень быстро растут", – поясняет сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

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