В ПЦУ возмутились главной новогодней елкой страны (фото)

В Православной церкви Украины возмутились новому облику главной новогодней елки на Софийской площади в Киеве.

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Свое негодование высказал представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook.

"К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не ведьминскую шляпу, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет", – считает он.

По его словам, елка стоит на святом месте, поэтому не надо, чтобы была "шляпа на фоне тысячелетних крестов Софийского собора".

"Говорят, креативно? Считаю, что не стоило экспериментировать на главной елке страны. Тем более которая в последнее время стоит на (без преувеличения) святом месте", – написал он.

При этом Иван Сидор добавил, что он выразил исключительно свое личное мнение.

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В то же время протестантские церкви обратились к мэру Виталию Кличко из-за появления ведемской шляпы на главной елке Украины.

"Сама елка, будучи вечнозеленым деревом, символизирует вечную жизнь, дарить людям, которое пришел Иисус Христос. Елка всегда увенчивалась звездой в память о Рождественской звезде, которая вела мудрецов на поклонение новорожденному Христу", ─ отмечают представители церквей.

Напомним, жители Дубно в Ровенской области начали собирать подписи после того, как узнали, что главную елку их города срубили среди памятников на кладбище.

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