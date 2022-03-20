В Подольском районе Киева произошло несколько взрывов (фото, видео)

Пострадали некоторые дома и территория одного из торговых центров

В Киеве снова раздался взрыв. Коллаж "Сегодня"

В Подольском районе Киева в воскресенье вечером произошли взрывы.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, исходя из информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров", – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров. В настоящее время — один погибший.

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На месте работают спасатели, медики и полиция.

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Информация о пострадавших и поврежденных домах уточняется.

Киев

Несколько дней назад по меньшей мере, два взрыва были слышны в районе Южной Борщаговки и на левом берегу Днепра.

Война продолжается

Сидя в своем бункере, международный преступник Владимир Путин продолжает штамповать безумные планы по захвату хоть чего-то в Украине. Теперь в бункере родилась идея, переодеть в форму армии России белорусских солдат и отправить их на верную гибель в Украину.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерации. У них есть большое желание одеть в форму РФ солдат белорусских военных частей. Многие из них отказываются воевать против нашей страны. Однако сейчас ФСБ Российской Федерации и ее службы, которые есть на территории Беларуси, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, скажем так, лекалам, заходить на нашу территорию. Однако мы к такому развитию события готовы и я предупреждаю, если мы тут будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как на сегодня имеют россияне, вместе с чеченцами", — отметил Данилов.

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