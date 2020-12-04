В Подольском районе открыли памятный знак погибшим воинам АТО (фото)

В боевых действиях на востоке приняли участие более двух тысяч жителей Подольского района

Сегодня, 4 декабря, почтили память героев, погибших во время антитеррористической операции на востоке страны и открыли в Почайнинском сквере памятный знак погибшим воинам АТО/ООС.

Реклама

Об этом сообщает КГГА.

"Пусть этот памятный знак станет местом, где боевые побратимы и каждый из жителей города смогут склонить голову в знак памяти и уважения погибших борцов за свободу и независимость родной земли. К большому сожалению, 24 наши земляка-подоляна положили свои жизни, защищая национальное единство и территориальную целостность государства", – отметил в своем выступлении глава Подольского района Виктор Смирнов.

По словам главы района, в боевых действиях на востоке нашей страны в рядах Вооруженных Сил Украины и других военных формированиях приняли участие более двух тысяч жителей Подольского района.

Реклама

Ранее мы писали, что в Киевской области вандал разбил памятный знак матерям героев АТО.

Напомним, ранее в Старобельском районе Луганской области вандалы поглумились над памятником в честь создания батальона "Айдар". Мужчина, который разбил памятный знак, попал на видео.

Смотрите сюжет – в Британии появился памятник Дарту Вейдеру:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама