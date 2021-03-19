В подземном переходе в центре Киева повесили фото Януковича (видео)

В Киеве подземный переход на Крещатике возле мэрии украсили фотоснимками, сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов.
На фотографиях изображены украинские политики, дети, животные и др.
На одном из фото есть даже бывший президент Украины Виктор Янукович.
Кто развесил иллюстрации, неизвестно.
Ранее мы писали, что в Греции прошли бои мукой – яркие фотографии попали в Сеть.
Напомним, американский ветеран Джордж Мендонса, который стал известным благодаря снимку, где он целует девушку в День победы над Японией, умер в возрасте 95 лет.
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