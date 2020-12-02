В поисках приключений: пара из Киева проехала девять тысяч километров в доме на колесах (видео)

Пара из Киева проехала девять тысяч километров из Киева в Турцию за полтора месяца в доме на колесах. Они сами переоборудовали старый микроавтобус в уютный кемпер. Сколько это стоило и какие приключения случались – рассказали корреспонденту "Сегодня" Елизавете Герасимюк.

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Александра и Тихон переоборудовали свой микроавтобус и летом, когда отправились в путешествие, прожили в нем полтора месяца. Маршрут проложили с Киева транзитом через Румынию в Болгарию, и дальше в Турцию. В обе стороны – проехали более девяти тысяч километров, больше всего удивили их горные озера в Болгарии.

"Место называется семь Рыльских озер. Это, наверное, один с самых больших плюсов, потому что нам доступны те места, которые не доступны людям, которые отдыхают в отелях", – говорит путешественница Александра Мельниченко.

Видео: Сегодня

Незабываемые впечатления оставила Каппадокия (Турция). Там едва не попали в беду. Асфальтированной дорогой выехали на вершину, а возвращались коротким путем между скалами – и это стало для них ошибочное решение.

"В какой-то момент мы достигли очень критичной точки наклона, начал с топливного бака вытекать дизель", – вспоминает Александра.

Микроавтобус удалось выровнять, и ребята таки выбрались из плена.

Сорокалетний транспортер в дом на колесах парень превратил самостоятельно.

"У нас здесь все очень удобно, как дома пользуемся газом, водой, никаких ограничений – остановиться где-то на чаек. Мы в основном все готовим дома, в машине, она уже для нас как дом. Можно даже душем воспользоваться. В принципе комфортно, летом даже нагревалась водичка", – делится Тихон Сахно.

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Сам автомобиль пара купила за 2800 долларов. Переоборудование стоило еще 1300. Путешествие за границу вышло бюджетное, ведь не пришлось тратиться на гостиницы. В планах Александры и Тихона доехать на Булле к условному краю света – Португалии. А пока границы закрыты – путешествуют по Украине.

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