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Осень пришла с опозданием: сентябрь в Киеве был аномально холодным

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 октября, 15:32
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Среднемесячная температура в столице в результате была ниже климатической нормы на 1,3 градуса
В Киеве был холодный сентябрь.
В Киеве был холодный сентябрь. / Фото: Коллаж: Сегодня

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. но впоследствии температура в столице значительно снизилась, и в самый холодный день зафиксировали лишь 3,9 градусов тепла.

Об этом сообщает Центральная географическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

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"Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15,0 градусов" , – рассказали синоптики.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6 градусов, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Самым теплым днем было 13 сентября, когда максимальная температура достигла 27 градусов.
А самым холодным – 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до 3,9 градусов.

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В то же время, на проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

В октябре в Украине будет на 6-7 градусов холоднее, чем в сентябре

Этот месяц принесет не только заморозки, но и первый снег. Он выпадет в Карпатах, северных, восточных и местами в центральных областях.

Однако середина месяца порадует длительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

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