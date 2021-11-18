В Сети показали видео задержания мигрантов из Беларуси в Чернобыле. Правда ли это

В соцсетях разместили новость о том, якобы в Чернобыльской зоне отчуждения задержали группу нелегалов из Пакистана и Афганистана. Однако в МВД опровергли эту информацию.
Об этом написала пресс-служба Министерства внутренних дел.
Что писали СМИ?
В Telegram-канале "Украина в шоке" показали видео, как украинские правоохранители якобы поймали нарушителей в Чернобыльской зоне отчуждения, недалеко от бывшего села Денисовичи.
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Нарушители якобы заявляли, что в Украине их должны были встретить, оформить новые документы, после чего переправить в одну из стран ЕС.
Что было на самом деле?
В МВД подчеркнули, что эта новость – фейк.
"Указанная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было", - говорится в сообщении.