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В Сети показали видео задержания мигрантов из Беларуси в Чернобыле. Правда ли это

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 ноября, 12:34
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В Министерстве внутренних дел ответили на слухи о том, что мигранты пробрались в Украину из Беларуси через Чернобыльскую зону
В МВД отреагировали на новость о задержании нелегалов
В МВД отреагировали на новость о задержании нелегалов / Фото: Коллаж: Сегодня

В соцсетях разместили новость о том, якобы в Чернобыльской зоне отчуждения задержали группу нелегалов из Пакистана и Афганистана. Однако в МВД опровергли эту информацию.

Об этом написала пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Что писали СМИ?

В Telegram-канале "Украина в шоке" показали видео, как украинские правоохранители якобы поймали нарушителей в Чернобыльской зоне отчуждения, недалеко от бывшего села Денисовичи.

Нарушители якобы заявляли, что в Украине их должны были встретить, оформить новые документы, после чего переправить в одну из стран ЕС.

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Что было на самом деле?

В МВД подчеркнули, что эта новость – фейк.

"Указанная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было", - говорится в сообщении.

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