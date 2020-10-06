Кличко показал проект нового пешеходного моста на Оболони

В следующем году в Киеве появится пешеходний мост между Оболонской набережной и Оболонским островом.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"А вы знаете, где в столице уже в следующем году появится такой красивый мост и комфортная зона отдыха", – спрашивает Кличко.
Отметим, новый мост соединит парк "Наталка" и Оболонский остров.
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Напомним, строительство моста планируют начать уже в этом году.
Ранее мы писали, что в 2019 году после ремонта открыли пешеходный мост на аллее Героев Небесной Сотни.
А вчера Кличко показал освещение на Подольско-Воскресенском мосту и анонсировал строительство метро на Троещину:
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