В шаге от локдауна. Мы узнали, уйдут ли школы и ВУЗы в Киеве на "дистанционку"

Первыми переводить на удаленное обучение своих студентов начали столичные высшие учебные заведения

ВУЗы начали переводить студентов на "дистанционку". / Фото: Коллаж: Сегодня

Рост заболеваемости в Украине вносит новые коррективы в работу ВУЗов и школ. Например, в некоторых ВУЗах нам рассказали, что переходят на дистанционное обучение. Как оказалось, такое распоряжение в учебных заведениях согласовали в аккурат ко Дню студента.

"Приказ по университету с 25 января. До этого было смешанное обучение: часть студентов, например, первокурсники, приходили на занятия, часть – учились онлайн", – рассказали нам преподаватели киевского университета им. Бориса Гринченко.

Уйдут ли школьники на "дистанционку"

Ситуация в школах несколько иная. В большинстве регионов они работают и дети посещают занятия. На "дистанционку" ушли те классы, где у школьников выявили COVID-19.

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Например, так ситуацию охарактеризовали столичные чиновники, курирующие сферу образования:

"Наблюдается рост заболеваемости и это тревожная тенденция, хоть количество больных не критически высокое. Из 320 тыс. учеников и учителей болеют чуть больше 1,5 тысячи".

В свою очередь, киевские педагоги нам рассказали, что "школы держатся до последнего".

"Например, нам директор сказал, что хоть часть детей и болеют, ушли на дистанционку, но все равно нет оснований уходить всей школой в онлайн. По крайней мере – пока что", – говорят учителя.

Подобная тенденция наблюдается и в регионах.

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