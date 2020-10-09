В школах и садиках Киевской области массово нарушают карантин

В Киевской области провели 1721 проверку учебных заведений на соблюдение противоэпидемических мероприятий.

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Как рассказали в пресс-службе Киевской ОГА, было обнаружено 362 нарушения.

"В сентябре проверено 901 общеобразовательное и 820 дошкольных учебных заведений. В них обнаружено 221 и 141 нарушение соответственно, о чем составлены протоколы и предписания об устранении нарушений. Также руководителям учреждений даны предложения относительно дальнейшей работы", – говорится в сообщении.

Также провели 406 проверок агропродовольственных рынков. По их результатам составлено 5 протоколов и предоставлено 12 предложений.

Кроме того, проверили 251 заведение общественного питания, в которых установлено 105 нарушений; составлено 6 протоколов; предоставлено 105 предложений.

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"Областная власть делает все необходимое для профилактики распространения болезни. Теперь многое зависит от сознательного отношения людей к карантинным мероприятиям: ношение масок в общественных местах, обработка рук и самоизоляция (при необходимости). Это то, что сегодня спасет сотни жизней и здоровье тысяч людей", – подытожили в ОГА.

Ранее мы сообщали, что в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин.

Также напомним, в Крыму на дистанционное обучение перевели 90 классов.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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