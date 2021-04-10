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В школы Киева приостановили набор первоклассников. Когда теперь нести документы

10 апреля, 23:32

Дарья Мельник Дарья Мельник

Так поступают второй год подряд, но на школьниках это не должно отразиться

Столичные школы приостановили набор первоклашек по соответствующему приказу КГГА. Когда же подавать документы в школы, новости "Сегодня" пообщались с чиновницей, которая подписала данный приказ.

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В столичном Департаменте образования говорят: в прошлом году набор в первые классы также прекращали. И все – из-за коронавируса.

"Сегодня учителя не приходят на рабочие места или приходят в исключительных случаях и родители тоже не имеют такой возможности передвигаться по городу. Как только мы вернемся к привычной жизни, мы выдадим приказ и сразу начнем прием документов в 1-ый класс", – говорит глава Департамента образования и науки Елена Фиданян.

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Когда восстановят прием в школы – зависит от завершения карантина, но паниковать родителям не стоит, заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"При подаче заявок создается скопление людей и это может повлиять негативно на эпидситуацию. Поэтому на данный конкретный период, когда в Киеве красный уровень эпидемиологической опасности, местные власти приняли меры, чтобы избежать скопления. Это временное решение, и я думаю, что городские власти сделают все возможное, чтобы продлить данный прием заявок", – отметил Ляшко.

Подать заявление на поступление ребенка в школу можно и онлайн – на сайте "Электронной регистрации в учреждения общего среднего образования". Затем заявку нужно будет просто подтвердить в школе после того, как она возобновит работу.

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Напомним, в следующем году состоится набор в первый в Украине частный вуз – горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Для студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту знаменитого архитектора Хироки Мацууры.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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