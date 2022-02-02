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В случае агрессии РФ. Готовы ли киевляне защищать столицу – опрос (видео)

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2 февраля, 18:00
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На сегодня в Киеве около 400 резервистов, которые подписали контракт
Киевляне могут пойти в ряды теробороны столицы. Фото: коллаж "Сегодня"
Киевляне могут пойти в ряды теробороны столицы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве начали принимать местных жителей в ряды резервистов на случай вторжения России. Защищать свой город может каждый желающий.

Сайт "Сегодня" узнал, готовы ли киевляне защищать Киев в случае агрессии.

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Что думают киевляне?

  • "Да, это нужно, но я пока не планирую записываться в ряды теробороны. Я считаю, что война, которая может быть, она на территории Украины из-за того, что США и Россия соперничают между собой".
  • "Это же моя страна, мой город. Как я могу не защищать свою страну и свой город? Но я не планирую записываться в ряды резервистов, так как я военнослужащий и сейчас в отпуске".
  • "Я бы с удовольствием, но у меня маленький ребенок и я вряд ли бы смог взять на себя такую нагрузку. Но в случае критического момента – да. Субъективно я считаю, что сейчас надо тренироваться, чтобы люди получали навыки в случае агрессии".
  • "Мне еще нет 18 лет и думаю, что мне пока рано. Но я бы не записалась. Но к тому, что создали такой центр, я отношусь нейтрально. Я не хочу, чтобы в Украине была война, а чтобы все было мирно".
  • "Я бы записался в резервисты и готов защищать свой город. Я работаю, но думаю, есть какие-то графики, выходные дни для тренировок и знаний. Я считаю, что каждый из нас должен защищать свою страну, и если надо, то я готов".

Что говорят резервисты?

Киевлянин Павел проживает в Печерском районе столицы и там же состоит на учете в военкомате. По его словам, он планирует в будние дни работать, а в свободные дни по возможности тренироваться:

"Я хочу записаться в резервисты, потому что живу в Киеве. К Вооруженным силам раньше не присоединялся, но хочу совмещать свою работу и возможность тренироваться и проходить подготовку. Цель – защищать Киев, собственную семью и дом. В рабочие дни я работаю, и когда у меня будет возможность, я буду ездить тренироваться", – сказал житель столицы.

Павел добавил, что рассказывает о резервистах другим людям и агитирует их подписать контракт.

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Киевлянин Вадим Вербицкий пришел в центр, чтобы вступить в ряды резервистов. Мужчина еще в 2013 году записывался в резерв, а также служил срочную службу и был добровольцем в "Азове":

"Сейчас я ветеран, и у меня есть небольшая инвалидность, но она мне не мешает. Это уже на сегодня тренд. При мне консультанту звонила девушка, которая учится на 3-м курсе в театральном, и она хочет записаться в тероборону", – сказал Вадим Вербицкий.

Что известно о центре резервистов?

Заместитель директора департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина рассказал, что каждый киевлянин может прийти и узнать, что такое территориальная оборона. В центре резервистов расскажут все подробно – куда обращаться и какие справки собирать.

"Человека записывают в журнал и контролируют прохождение всех документов. После этого он выбирает подразделение, в котором хочет служить. Затем он общается с командиром батальона и составляется контракт", – отметил Щербина.

На сегодня в Киеве около 400 резервистов, которые подписали контракт.

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"Если все будут знать об этом, то в бригаде будет 5000 резервистов", – добавил Щербина.

Тероборона Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах Украины побуждают подготовиться к разным сценариям. Для обороны столицы в случае агрессии РФ власти создают штаб теробороны.

В условиях партизанского боя гражданские объекты столицы могут стать неприступными крепостями. Например: на спортивном стадионе силы обороны Киева могут разместить военную технику, транспортные развязки станут опорными пунктами и блокпостами. А каждый дом в городе будет прибежищем для снайперов. Бойцы теробороны считают, что наземная операция, в случае вторжения в Украину, может стать для РФ роковым этапом войны.

В Минобороны раскритиковали действия Кличко, заявив, что местные власти "политизируют дело организации территориальной обороны".

"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирования Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – сказал министр обороны Алексей Резников.

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