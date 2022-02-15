Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В случае нападения РФ на Киев энергоресурсов в столице хватит на 10 дней — Кличко

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 00:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице запаслись топливом для работы объектов критической инфраструктуры
Кличко отметил, что столичные больницы и социальные учреждения не останутся без света и тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кличко отметил, что столичные больницы и социальные учреждения не останутся без света и тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае чрезвычайной ситуации столичные больницы и социальные учреждения не останутся без света и тепла.

Об этом городской голова Киева сообщил во время брифинга 14 февраля, который был проведен в связи с возможной дальнейшей агрессией РФ.

Реклама

Подробности

"В координации с НЭК "Укрэнерго" мы нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на наших ТЭЦ. С декабря в постоянной работе находятся 3-4 блока", — рассказал мэр.

Чиновник подчеркнул, что это позволит в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Речь идет прежде всего о медицинских учреждениях, предприятиях критической инфраструктуры и социальных учреждениях.

"Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ столицы на период до 10 суток", — подчеркнул глава города.

Кличко отметил, что все учреждения, которые в случае ЧП будут переведены на резервные энергоносители, отрабатывают этот процесс уже сейчас. Также он сообщил, что эти предприятия не останутся без связи в случае, если исчезнет интернет и мобильная связь, поскольку они оборудованы аппаратами бесперебойной сети.

Угроза вторжения РФ

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Под Харьковом пьяный мажор насмерть сбил сироту – его пытаются "отмазать" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Рядом с бездомными. В каких бомбоубежищах придется прятаться киевлянам (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Страшное ДТП на Закарпатье: за жизнь женщины борются медики, ребенок погиб Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

23 457

заболело за неделю в Киeвe

+31%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.54

Российский рубль (₽)

0.3737

Евро (€)

32.33

Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять