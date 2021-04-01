"В спорт зал": киевский железнодорожный вокзал сменил вывеску (видео)

В честь 1 апреля Центральный железнодорожный вокзал сменил вывеску.
В Укрзалізниці сайту "Сегодня" пояснили, что плакат, который появился на здании Центрального железнодорожного вокзала – это перформанс от киевских блогеров.
"Это их инициатива провести такую первоапрельскую акцию. Наше предприятие этому не препятствовало", – сообщили нам в пресс-службе.
Шуточное видео было опубликовано в соцсетях.
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