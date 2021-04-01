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"В спорт зал": киевский железнодорожный вокзал сменил вывеску (видео)

1 апреля, 16:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Как оказалось – это перформанс от столичных блогеров

В честь 1 апреля Центральный железнодорожный вокзал сменил вывеску.

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В Укрзалізниці сайту "Сегодня" пояснили, что плакат, который появился на здании Центрального железнодорожного вокзала – это перформанс от киевских блогеров.

"Это их инициатива провести такую первоапрельскую акцию. Наше предприятие этому не препятствовало", – сообщили нам в пресс-службе.

Шуточное видео было опубликовано в соцсетях.

Ранее мы писали, лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону.

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Киев спорт вокзал зал вывеска

Источник: Сегодня

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