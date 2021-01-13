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В столицу идут сильные морозы: киевлянам дали рекомендации

13 января, 10:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Даже тепло одеваться в сильный мороз нужно правильно

Украинцев уже предупредили об ухудшении погоды. Сильные морозы доберутся и до Киева с 15 января. В Киевской городской госадминистрации дали советы жителям столицы в связи с резким снижением температуры воздуха.

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В КМДА сообщили со ссылкой на данные синоптиков, что ночью в пятницу и субботу ожидается 13-18 градусов мороза, а днем – 11-15 мороза. Такая холодная погода сохранится и 17-18 января.

Как киевлянам пережить лютые морозы:

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  • одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой – это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
  • защищайте открытые участки кожи – не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, поднимайте воротник;
  • обувь следует надевать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
  • не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-то высококалорийное. Замерзли – также съешьте что-нибудь;
  • заходите каждый час или полчаса в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
  • двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
  • подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться.

Что ни в коем случае нельзя делать:

  • категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком;
  • нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
  • ни в коем случае нельзя отогревать замерзшую часть тела горячей водой или возле горячих батарей.

Как сообщали новости "Сегодня", уже с самого утра среды появились фото и видео, как Украину начало засыпать снегом.

Видео: Сегодня
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Киев морозы погода в Киеве

Источник: Сегодня

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