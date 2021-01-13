В столицу идут сильные морозы: киевлянам дали рекомендации

Украинцев уже предупредили об ухудшении погоды. Сильные морозы доберутся и до Киева с 15 января. В Киевской городской госадминистрации дали советы жителям столицы в связи с резким снижением температуры воздуха.
В КМДА сообщили со ссылкой на данные синоптиков, что ночью в пятницу и субботу ожидается 13-18 градусов мороза, а днем – 11-15 мороза. Такая холодная погода сохранится и 17-18 января.
Как киевлянам пережить лютые морозы:
- одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой – это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;
- защищайте открытые участки кожи – не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, поднимайте воротник;
- обувь следует надевать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-то высококалорийное. Замерзли – также съешьте что-нибудь;
- заходите каждый час или полчаса в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;
- подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться.
Что ни в коем случае нельзя делать:
- категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком;
- нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- ни в коем случае нельзя отогревать замерзшую часть тела горячей водой или возле горячих батарей.
Как сообщали новости "Сегодня", уже с самого утра среды появились фото и видео, как Украину начало засыпать снегом.
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